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Общество

Банк «Открытие» обновил мобильный банк для предпринимателей

26.01.2021 10:02|ПсковКомментариев: 0

Клиенты банка «Открытие» - владельцы малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели - могут пользоваться обновленной версией мобильного банка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Банк расширил набор сервисов, призванных упростить daily banking для руководителей малого бизнеса. Новая версия мобильного приложения «Бизнес-Портал» опубликована в официальных магазинах Apple App Store и Google Play Market.

«Удобство банка для бизнеса во многом зависит от возможностей мобильного банка, – отметил заместитель начальника управления развития электронного бизнеса юридических лиц банка «Открытие», заместитель начальника управления развития электронного бизнеса юридических лиц банка «Открытие» Виталий Сытников. – В сегменте малого бизнеса руководитель часто решает и операционные задачи, потому на первый план выходит удобство расчетов – улучшено распознавание QR-кодов на платежах, добавлена сортировка ленты операций по контрагентам, а отображение банкоматов с поддержкой NFC-чипов сделает удобнее использование виртуальных карт для бизнеса».

Помимо мобильного приложения для популярных платформ iOS и Android, банк «Открытие» предлагает клиентам малого и среднего бизнеса удобный интернет-банк и открытое API – возможность объединить сервисы банка с другими приложениями. Узнать, как бизнесу вырасти за счет цифровых технологий, предприниматели могут с помощью образовательной платформы Open Academy.

Подробнее о дистанционном обслуживании юридических лиц можно узнать на сайте банка.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Теги: #Банк Открытие
Источник: Псковская Лента Новостей
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