Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Михаилом Ведерниковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В рамках разговора будет обсуждаться широкий круг тем, касающихся жизни псковского региона, в том числе итоги 2020 года в общественно-политической и социально-экономической сферах, главные достижения и неудачи в работе региональных властей. Кроме того, Михаил Ведерников прокомментирует текущую ситуацию по коронавирусу, темпы реализации нацпроектов в Псковской области, основные задачи на 2021 год.

Готов ли Михаил Ведерников лично возглавить список единороссов на выборах в Псковское областное Собрание депутатов? Как он выстраивает взаимодействие с оппозицией? К чему готовиться жителям региона - к ухудшению ситуации, вызванному пандемией и другими общими для всех тенденциями, или все-таки есть надежды на улучшения в жизни?

Подробнее об этом и многом другом – в сегодняшнем выпуске.

У радиослушателей будет возможность задать вопрос губернатору. Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72.