Общество

День открытых дверей состоится в Псковском филиале академии ФСИН

День открытых дверей состоится в Псковском филиале академии ФСИН России 30 января в 10.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Будущие абитуриенты встретятся с руководством филиала академии, узнают об истории и структуре образовательной организации.

Гости смогут получить ответы на волнующие вопросы о специальности «Правоохранительная деятельность» и направлению подготовки «Юриспруденция», по которым будет осуществляться набор в 2021 году, а также об особенностях поступления на места за счет средств федерального бюджета и на места по договорам об образовании.

В День открытых дверей состоится показ видеофильма о Псковском филиале академии, после чего пройдет обзорная экскурсия по территории образовательной организации. Посетителям покажут учебные аудитории, среди которых зал судебных заседаний, криминалистический полигон и цифровая фотолаборатория, центр деловых игр и ситуационный центр, кабинеты тактико-специальной подготовки, оказания первой помощи и лингафонный кабинет. Будущие абитуриенты увидят библиотеку и читальный зал с современными техническими возможностями, а также спортивный зал.

Псковский филиал академии ФСИН России расположен по адресу: Псков, Зональное шоссе, 28.