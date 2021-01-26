Общество

Сбер научит будущих выпускников вузов быть успешными в современной бизнес-среде

Сбер объявил о запуске образовательной программы «Карьера Будущего». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, 10 000 студентов последних курсов бакалавриата и магистратуры российских вузов приглашаются стать слушателями СберУниверситета.

Программа поможет сформировать новые актуальные навыки и повысить шансы студентов-выпускников на успешное трудоустройство, даст уверенность в профессиональном будущем. Обучение проходит онлайн по индивидуальному треку каждого слушателя. По результатам онлайн-обучения лучших слушателей пригласят на очное обучение в кампус СберУниверситета и смогут принять участие во встречах с экспертами по профессиям будущего.

Лидеры ключевых направлений Сбера расскажут слушателям о выборе профессии и особенностях профессиональной реализации, а эксперты СберУниверситета помогут развить актуальные навыки. Результатом программы станет создание проекта развития карьеры, в том числе с помощью HR-профессионалов сервиса Rabota.Ru.

«Стремительные темпы развития человечества оказывают огромное влияние на процесс профподготовки. Сбер – лидер цифровой трансформации, и мы как никто понимаем, как меняются профессии, которые востребованы сегодня нашей экосистемой. Чтобы быть готовым к неизвестному будущему, недостаточно окончить хороший вуз. Как обеспечить себе успешный профессиональный старт, какие навыки необходимы для работы в современной бизнес-среде, в том числе в удаленном формате? Программа СберУниверситета "Карьера Будущего" станет нашим вкладом в формирование карьерных траекторий студентов российских вузов», - отметила старший вице-президент ПАО Сбербанк Юлия Чупина.

Набор на программу начнется в феврале, обучение стартует 1 марта и продлится до 30 апреля.

Подать заявку на программу можно по ссылке.