Общество

Студенты-медики Великих Лук получили подарки

Депутаты Псковского областного Собрания Елена Даньшова и Андрей Корнев поздравили студентов Великолукского медицинского колледжа с Днем студента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В период пандемии обучающиеся медицинского колледжа вызвались помогать в учреждениях здравоохранения работающим специалистам - врачам и медсестрам. Основные задачи студентов-волонтеров - прием звонков в колл-центре, помощь в регистратуре, заполнение документов, оформление больничных, уход за пациентами и многое другое.

Депутаты пообщались со студентами на тему волонтерской деятельности и отметили, что эта работа заслуживает особого уважения, так как они помогают людям, нуждающимся в помощи.

Елена Даньшова и Андрей Корнев вручили студентам-волонтерам благодарственные письма от руководителя Псковского волонтерского центра, секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Козловского, передали памятные подарки с партийной символикой, поблагодарили за отзывчивость и пожелали здоровья и успехов в учебе. Благодарственное письмо также передали и педагогу Юлии Поляковой за личный вклад в волонтерскую деятельность, активную гражданскую позицию, добровольную и бескорыстную помощь медицинским работникам и жителям Великих Лук в решении социально значимых задач в период пандемии