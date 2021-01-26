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Общество

В Псковской области за сутки зафиксировано почти вдвое больше выздоровевших от COVID-19, чем заболевших

26.01.2021 11:37|ПсковКомментариев: 1

Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области за сутки почти вдвое превысило количество заболевших. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

На данный момент проведено 242852 исследований (924 за сутки). Всего подтверждено 28773 случая заражения коронавирусом (+63). Выздоровели 16461 человек (112 за сутки), скончались 124 (+2).

Статистика по муниципалитетам:

  • Псков – 10475
  • Великие Луки – 5305
  • Бежаницкий район - 251
  • Великолукский район – 690
  • Гдовский район – 338
  • Дедовичский район – 490
  • Дновский район - 276
  • Красногородский район – 168
  • Куньинский район – 250
  • Локнянский район - 192
  • Невельский район – 1182
  • Новоржевский район – 287
  • Новосокольнический район – 701
  • Опочецкий район – 765
  • Островский район – 1368
  • Палкинский район – 320
  • Печорский район – 560
  • Плюсский район – 386
  • Порховский район – 911
  • Псковский район – 2437
  • Пустошкинский район – 229
  • Пушкиногорский район - 221
  • Пыталовский район – 202
  • Себежский район – 357
  • Стругокрасненский район – 261
  • Усвятский район – 121
  • Иногородние (с 30 декабря 2020 года) – 30.
Теги: #здоровье #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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