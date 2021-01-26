В Псковской области за сутки зафиксировано почти вдвое больше выздоровевших от COVID-19, чем заболевших

Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области за сутки почти вдвое превысило количество заболевших. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
На данный момент проведено 242852 исследований (924 за сутки). Всего подтверждено 28773 случая заражения коронавирусом (+63). Выздоровели 16461 человек (112 за сутки), скончались 124 (+2).
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 10475
- Великие Луки – 5305
- Бежаницкий район - 251
- Великолукский район – 690
- Гдовский район – 338
- Дедовичский район – 490
- Дновский район - 276
- Красногородский район – 168
- Куньинский район – 250
- Локнянский район - 192
- Невельский район – 1182
- Новоржевский район – 287
- Новосокольнический район – 701
- Опочецкий район – 765
- Островский район – 1368
- Палкинский район – 320
- Печорский район – 560
- Плюсский район – 386
- Порховский район – 911
- Псковский район – 2437
- Пустошкинский район – 229
- Пушкиногорский район - 221
- Пыталовский район – 202
- Себежский район – 357
- Стругокрасненский район – 261
- Усвятский район – 121
- Иногородние (с 30 декабря 2020 года) – 30.