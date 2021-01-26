Общество

В Псковской области за сутки зафиксировано почти вдвое больше выздоровевших от COVID-19, чем заболевших

Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области за сутки почти вдвое превысило количество заболевших. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

На данный момент проведено 242852 исследований (924 за сутки). Всего подтверждено 28773 случая заражения коронавирусом (+63). Выздоровели 16461 человек (112 за сутки), скончались 124 (+2).

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