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Общество

Более 138 терабайт трафика скачали жители псковских деревень в 2020 году

26.01.2021 12:35|ПсковКомментариев: 0

Жители Псковской области стали чаще пользоваться общественными точками Wi-Fi, установленными «Ростелекомом» по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, в прошлом году пользователи загрузили 138 терабайт трафика, что сопоставимо со скачиванием более 7 тысяч фильмов в 4K-качестве. Число интернет-сессий по сравнению с 2019 годом возросло на треть и составило почти 700 тысяч.

Бесплатные точки интернет-доступа действуют в 100 малых населенных пунктах региона, где проживает более 34 тысяч человек. Чаще всех к точкам беспроводного доступа в 2020 году подключались жители деревень Крипецкое-1 Псковского района, Лещихино Палкинского района и Кудеверь Бежаницкого района.

«Потребление интернет-трафика через точки Wi-Fi, построенные по программе УЦН, в регионе растет с каждым годом. В период ограничительных мер мы все еще раз увидели, насколько важен этот проект. Жители малых населенных пунктов активно использовали бесплатные точки доступа к сети: следили за новостями, пользовались образовательными ресурсами, общались с близкими в социальных сетях, оформляли документы на портале государственных услуг», - отметил директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

«Обеспечение жителей региона инфраструктурой связи является одной из наших приоритетных задач. Благодаря строительству точек УЦН открываются перспективы развития социальной и деловой инфраструктуры для населения в малых населенных пунктах. Сегодня высокоскоростной интернет – это один из инструментов повышения качества жизни людей», - сказал начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

Для выхода в сеть через точку УЦН, пользователю нужно пройти авторизацию любым из двух предусмотренных законом способов: с помощью СМС или через подтвержденную учетную запись единого портала государственных услуг.

«Ростелеком» реализует программу по устранения цифрового неравенства в рамках 10-летнего государственного контракта с Федеральным агентством связи об оказании универсальных услуг связи от 13 мая 2014 года №УУС-01/2014. Точки Wi-Fi устанавливаются в населенных пунктах с численностью жителей от 250 до 500 человек. Они обеспечивают доступ к интернету с радиусом охвата территории до 100 метров и со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с. С августа 2017 года услуга для пользователей предоставляется бесплатно.

Теги: #ростелеком #интернет #связь
Источник: Псковская Лента Новостей
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