Общество

На карантин по ОРВИ в Псковской области закрыто десять классов в двух школах

В связи с заболеваемостью ОРВИ в Псковской области закрыто 10 классов в Башовской средней школе (Локнянский район) и школе №1 им. К. С. Заслонова в Невеле. Кроме того, на карантин закрыта одна группа в детском саду «Родничок» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.



Источник: atkarskgazeta.ru

По данным ведомства, в Псковской области на 3-й неделе 2021 года заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 3,4% и составила 53,2 на 10 тыс. населения, зарегистрировано 3331 случай.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже порогового уровня по населению в целом на 7,1%.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 12,5% и составила 83,58 на 10 тыс. населения, зарегистрировано 1758 случая.

Заболеваемость ОРВИ в Пскове ниже порогового уровня по населению в целом на 18,8%.

Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 0,63 %.