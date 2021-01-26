Общество

Больше половины жителей Псковской области привились от гриппа

Вакцина от гриппа, полученная из федерального бюджета, использована в Псковской области в полном объеме. По состоянию на 22 января 2021 года в регионе привито 326 859 человек, в том числе 72 800 детей и 235 989 взрослых. За счет других источников привито 18 070 человек. Такие данные представила Псковской Ленте Новостей пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Охват населения области иммунизацией против гриппа составил 52,2%.

По данным ведомства на 25 января 2021 года, в Псковской области лабораторно обследовано на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ 28 лиц, проведено 205 исследований. Из них у 1 обследуемого выявлен парагрипп (1,3), у 2 - аденовирусы, у 1 выделен РНК коронавируса.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков респираторного заболевания в связи с риском развития тяжелых осложнений, особенно у маленьких детей, лиц пожилого возраста, беременных, лиц с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания).