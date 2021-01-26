Общество

Главная новогодняя ель Пскова находится на просушке

В Пскове завершается демонтаж новогоднего убранства города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города со ссылкой на руководителя муниципальной «Специализированной службы», депутата Псковской городской Думы Сергея Федорова, по состоянию на 26 января основные демонтажные работы фактически завершены.

В настоящее время сотрудники «Специализированной службы» продолжают просушку искусственной хвои главной городской елки, после чего ее поместят в специальные контейнеры до следующего Нового года.