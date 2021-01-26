Общество

«Дом Советов» с Михаилом Ведерниковым. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дом Советов», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 26 января. Гость студии - губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В рамках разговора обсуждался широкий круг тем, касающихся жизни псковского региона, в том числе итоги 2020 года в общественно-политической и социально-экономической сферах, главные достижения и неудачи в работе региональных властей. Кроме того, Михаил Ведерников прокомментировал текущую ситуацию по коронавирусу, темпы реализации нацпроектов в Псковской области, основные задачи на 2021 год и ответил на вопросы радиослушателей.