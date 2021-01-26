Общество

Предложения о платных услугах от имени Роструда являются мошенничеством

Предложения о платных услугах от имени Роструда или государственных инспекций труда являются мошенничеством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном профильном ведомстве.

Там подчеркнули, что ни Роструд, ни государственные инспекции труда не оказывают никаких платных услуг.

«Также обращаем внимание, что домен rostrud.online и все поступающие с него сообщения не имеют отношения к деятельности Роструда и его территориальных органов. Ведомство использует в своей работе почтовые сервисы домена rostrud.ru и rostrud.gov.ru», - пояснили в госинспекции труда региона.

В ведомстве напомнили, что информацию по вопросам применения трудового законодательства работодатели могут получить бесплатно на официальном информационном ресурсе федеральной службы по труду и занятости «Онлайнинспекция.рф».

Там же функционирует сервис «Дежурный инспектор», позволяющий задать вопрос по трудовому законодательству и получить ответ в течение 1-3 рабочих дней.

За консультацией можно обратиться и непосредственно в областную инспекцию труда.