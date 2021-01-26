На бесплатные лекарства для больных Псковская область получит почти 12 млн рублей

Псковская область получит более 11,8 млн рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Российской Федерации и подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.
В целом регионам выделено 2,7 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, а именно лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения.
Глава правительства РФ поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко следить за тем, чтобы граждане своевременно получали необходимые лекарства. В прошлом году на эти цели из резервного фонда правительства было направлено почти 8 млрд рублей.