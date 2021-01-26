Общество

Пропавший в Псковской области аист найден в Эстонии

Пропавший в Псковской области аист Люша обнаружен в Эстонии. Об этом сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее - Марина Сиденко

Уточняется, что Люша жил при реабилитационном центре «Дом белого аиста» в деревне Низовицы. После снегопада в конце декабря он переместился в Спицино, где на берегу Чудского озера встретил Новый год и держался там две недели.

В деревне аист был под постоянной опекой и наблюдением. Однако 15 января птицу потеряли из вида, а после первого крепкого мороза специалисты центра обеспокоились ее судьбой и просили сообщить, если кто-либо встретит Люшу.

Орнитолог, кандидат биологических наук и руководитель волонтерского центра помощи аистам «Дом белого аиста» Марина Сиденко получила сразу два письма: из Российского центра кольцевания (Москва) и от коллеги-орнитолога из Эстонии. Оказалось, что в Эстонии задержался не только Люша, но и еще один питомец центра.

«Будем ждать дальнейших вестей с западного берега прекрасного нашего Чудского озера, ждем весны и возвращения аистов домой!» - добавила Марина Сиденко.