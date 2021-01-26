Общество

Младших школьников приглашают в группу продленного дня в Пскове

В группу продленного дня приглашает детей псковский Центр науки и спорта «Без предела». Как сообщили Псковской Ленте Новостей кураторы проекта, продленка «На пять!» будет работать в две смены – с 9.00 до 13.00 и с 13.00 до 17.00.

В это время ребята не только выполнят домашнее задание с тьютором группы – учителем начальных классов, но и смогут посещать спортивные секции на выбор, бассейн и общеразвивающие занятия. Предусмотрено также питание и обучение в кулинарной школе.

«Наша продленка – это возможность для родителей закрыть сразу несколько вопросов: с кем оставить ребенка до или после школы, как успеть отвезти его во время рабочего дня, на спортсекцию или танцы, и, конечно, самый важный – как сэкономить время на выполнении домашнего задания», - рассказала руководитель Центра науки и спорта «Без предела» Виктория Пальчевская.

В продленку «На пять!» приглашаются ученики 1-4 классов. Подробная информация размещена в сообществе Центра в социальной сети «ВКонтакте», также ее можно получить по телефону 797-107.