Акция на свиной окорок действует в магазинах «Деревня Соловьи»

В фирменных магазинах сети «Деревня Соловьи» продолжается акция на свиной окорок без кости.
Сейчас можно приобрести любимый продукт по приятной цене - всего 266 рублей за килограмм, отметили в сети.
Адреса магазинов сети в Псковской области:
ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)
ул. Р. Люксембург, д. 11
ул. Коммунальная, рынок Нива
ул.Текстильная, 1Б
ул. Воровского, Центральный рынок
ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)
ул. Ижорского батальона, д. 5
ул.Я. Райниса, 53б
Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)
Псковский район, Неелово, ул. Юбилейная, д. 5а
Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)
Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13
Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9
Добро пожаловать в фирменные магазины «Деревня Соловьи»! Торопитесь приобрести любимый продукт по приятной цене!