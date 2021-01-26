Общество

Более 1,5 тысячи жителей Псковской области написали письма Деду Морозу

В 2020 году Почта России доставила более 220 тысяч писем Деду Морозу со всей страны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФПС Псковской области, из них 1664 послания отправили жители Псковской области.

Писать письма Деду Морозу жители региона могут весь год. Для этого достаточно опустить письма, рисунки, открытки в любой почтовый ящик региона.

Письма Деду Морозу отправляются как обычные, в конверте с маркой соответствующего номинала или литерой «А». Чтобы послание было доставлено получателю, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Дом Деда Мороза. Для получения ответа от главного волшебника зимы нужно указать свой адрес с индексом. Индекс можно узнать в мобильном приложении или на сайте Почты России, а также в отделении почтовой связи.

«Отправлять письма Деду Морозу давняя добрая традиция. У нее нет возрастных ограничений, главное верить в чудо. Я в своем детстве каждый год писал новогодние письма, а теперь свои пожелания мы отправляем вместе с дочерью», – рассказал директор УФПС Псковской области Евгений Каратушин.

Всего жители Северо-Запада отправили почти 22 тысячи писем Деду Морозу. Больше всего посланий пришло из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской областей и Вологодской области.