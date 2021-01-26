Общество

Жительница Новосокольников не смогла продать автомобиль из-за долгов за ЖКХ

Невозможность продажи автомобиля побудила жительницу Новосокольников оплатить долги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба УФССП России по Псковской области.

У судебных приставов находилось 11 исполнительных производств о взыскании с женщины задолженности на общую сумму свыше 90 тысяч рублей. Более 70 тысяч рублей - это долги за жилищно-коммунальные услуги, пояснили в ведомстве.

Запрет на регистрационные действия в отношении автотранспортного средства, вынесенный приставом, побудил женщину оплатить долги, поскольку при продаже автомобиля она не могла снять его с регистрационного учета.

Местная жительница нашла необходимую сумму и оплатила задолженность в полном объеме. Все исполнительные производства подлежат окончанию фактическим исполнением, добавили в пресс-службе.