Общество

В порховских детсадах нарушили право воспитанников на доступное образование

В двух детских садах Порховского района нарушили право воспитанников с ограниченными возможностями здоровья на доступное образование. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В 2019 году муниципальное дошкольное учреждение «Теремок» посещали 6 детей с ограниченными возможностями здоровья, «Солнышко» – 5 (4 ребенка в 2020 году). «При этом ни один ребенок по адаптированной программе не занимается, в личных делах детей имеются шаблонные заявления об их приеме в дошкольное образовательное учреждение со стандартной формулировкой об обучении по общеобразовательной программе», - выяснила прокуратура.

Приказом комитета по образованию Псковской области №256 от 10 марта 2020 года установлен размер норматива на воспитание и обучение одного ребенка-инвалида в муниципальных дошкольных учреждениях области в сумме 75 000 рублей. Таким же он был и в предыдущие периоды.

За 2019 год детсаду «Солнышко» для воспитания и обучения детей-инвалидов было выделено 375 тысяч рублей, в 2020 году – 300 тысяч, детсаду «Теремок» - по 450 тысяч дважды.

«Вместе с тем, данные денежные средства частично были израсходованы не в соответствии с их целевым назначением», - заметили в прокуратуре. Так, в 2019-2020 годах на деньги, предназначенные для создания специальный условий 5 детям-инвалидам в детсаду «Солнышко», приобретены 24 пары лыж, баскетбольные кольца, 45 детских стульчиков, детские столовые приборы, металлическая дверь. Дошкольное учреждение «Теремок» в указанный период купило 70 детских стульев, 5 детских столов, линолеум, 45 баскетбольных мячей.

Также в ходе проверки было установлено, что дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья не получают в полной мере необходимую реабилитационную помощь, в том числе услуги дефектологов, психологов, тьюторов, не обеспечены специальными учебниками, пособиями и дидактическими материалами, специальных технических средств обучения нет, услуги ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, не предоставляются. Руководство учреждений не решило вопрос с принятием в штат нужных специалистов.

В этой связи прокуратура внесла в адрес начальника управления образования администрации Порховского района представление с требованием о незамедлительном устранении выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, для детей с ограниченными возможностями здоровья разработаны адаптированные образовательные программы, начата работа по подготовке необходимых специалистов. Приобретены индивидуальные стол и стул для ребенка с ДЦП, запланированы работы по обеспечению для него комфортной среды. В детском саду «Теремок» в 2021 году введены услуги педагога-психолога, «Солнышко» организовало поиск специалиста для предоставления услуг тьютора ребенку-инвалиду.

Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, добавили в прокуратуре.