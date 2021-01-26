Общество

Проект «Легендарный рядовой» стартует в Псковской области

Проект «Легендарный рядовой» стартует в Псковской области. Об этом сообщается в официальной группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

Программа направлена на содействие патриотическому воспитанию детей и молодежи, развитие у молодого поколения интереса к прошлому своей страны на примере легендарного солдатского подвига Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова. Для этого планируется организовать и провести серию интерактивных мероприятий на территории Псковской, Брянской и Оренбургской областей.

Проект «Легендарный рядовой» реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке управления образования администрации города Великие Луки, Дома детского творчества им. А. Матросова, Великолукского совета ветеранов и информационной поддержке Псковской Ленты Новостей.