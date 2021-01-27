Общество

Варианты освещения центрального моста обсуждают в Великих Луках

В Великих Луках прорабатывают несколько вариантов освещения центрального моста - от локального и самого дешевого до более затратного во всех смыслах. Об этом рассказал и. о. первого заместителя главы администрации Великих Лук Валерий Астраханцев, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

«Думаю, если мы будем разрабатывать серьезный проект, то уже в связке с благоустройством набережной, чтобы это была единая концепция и визуализация. А сейчас минимальными финансовыми усилиями восстановим освещение, чтобы оно было ярким, комфортным для автомобилистов и пешеходов», - пояснил Валерий Астраханцев. По его словам, средства на содержание и реконструкцию уличного освещения выделены, планируется закупка новых светильников.

Также он отметил, что продолжается реконструкция одной из основных зон отдыха в центре города – парка «Петровский». «К сожалению, наблюдается определенное нарушение сроков, но основные работы по благоустройству уже проведены. Остается завершить реконструкцию сцены. Окончательно объект будет готов ближе к наступлению тепла. Так что, когда сойдет снег, мы сможем насладиться обновленной благоустроенной территорией, где все горожане смогут с удовольствием проводить свободное время», - продолжил и. о. первого заместителя главы администрации города.

Помимо этого, разрабатывается проектно-сметная документация по благоустройству набережной реки Ловати от парка «Петровский» до плотины, c двух сторон. С этой документацией планируется выйти на экспертизу в середине – конце марта. Работы начнутся после выделения денежных средств, в 2022-2023 годах.