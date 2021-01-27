В Псковской области за сутки коронавирус выявили у 98 человек

98 случаев COVID-19 зафиксировано в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 28 тысяч 871 человек, сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.
«Вместе с тем динамично растет количество выздоровевших, а также снят с контроля очаг в Елеазаровском монастыре», - отметил глава региона. Всего от COVID-19 избавились 16 тысяч 748 человек (+287 за сутки), умерли 124 пациента.
В регионе проведено 243 тысячи 954 исследования на коронавирус (+1102 за сутки).