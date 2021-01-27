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Общество

В Псковской области за сутки коронавирус выявили у 98 человек

27.01.2021 00:01|ПсковКомментариев: 0

98 случаев COVID-19 зафиксировано в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 28 тысяч 871 человек, сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«Вместе с тем динамично растет количество выздоровевших, а также снят с контроля очаг в Елеазаровском монастыре», - отметил глава региона. Всего от COVID-19 избавились 16 тысяч 748 человек (+287 за сутки), умерли 124 пациента.

В регионе проведено 243 тысячи 954 исследования на коронавирус (+1102 за сутки).

Теги: #статистика #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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