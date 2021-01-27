Общество

15% псковичей не получали от работодателей уведомлений о переходе на электронные трудовые книжки

Эксперты российской онлайн-платформы hh.ru провели опрос среди российских соискателей и выяснили, как они относятся к переходу на электронные трудовые книжки и предлагали ли работодатели сотрудникам перейти на электронный формат документа.

80% работающих, в том числе жители Псковской области заявили, что их работодатель предлагал им перевести трудовую книжку в электронный формат. В том числе 15% работающих опрошенных утверждают, что их работодатели им этого не предлагали, а еще 5% работают неофициально, поэтому у их работодателей нет трудовых книжек, сообщает hh.ru. Выше всего доля тех, кому работодатель предлагал переход на электронные трудовые книжки, в том числе в Псковской области среди специалистов управления персоналом (94%), медицинских работников (92%), а также представителей бухгалтерии (91%) и ИТ-специалистов (87%). Предложений о переходе на электронные трудовые не получили больше всего представители рабочего персонала (26%), работники транспортной сферы (23%), а также высший менеджмент (21%) и начинающие специалисты (19%).

На момент опроса 46% опрошенных, в том числе жители Псковской области, кому работодатели предлагали перейти на электронную трудовую, согласились это сделать, 59% - отказались. Выше всего доля тех, кто перевёл трудовую в цифровой формат, в сфере продаж, IT и среди начинающих специалистов (по 57%), ниже всего - среди представителей управления персоналом и бухгалтеров (23% и 31% соответственно).

Основная причина перехода на электронную трудовую - минимизация бумажной волокиты, 57% из перешедших выбрали этот вариант. Еще 52% считают, что таким образом облегчают себе доступ к данным трудовой книжки. Среди причин отказа от перевода трудовой книжки в цифру, основная - это непонимание, как будет работать система (55%). Еще 35% респондентов, отказавшихся от перехода, считают это ненадёжным с точки зрения доступа к личным данным либо не доверяют «цифровым» инициативам государства. 8% респондентов сам работодатель советовал пока не переходить на электронную трудовую.

Примечательно, среди тех, кто не работает, 5% признались, что не знают, где находится их трудовая книжка. 17% ее ещё не заводили, остальные 78% имеют ее на руках. Наибольшая доля тех, кто не работает и не знает, где их трудовая книжка, в сферах топ-менеджмента и маркетинга (по 10%).

В целом 46% опрошенных соискателей относятся к инициативе перевода трудовых книжек в электронный формат положительно. 22% выразили нейтральную позицию, и 24% - отрицательно к этому относятся. Наибольшая доля тех, кто относится к этой инициативе положительно - среди соискателей из сферы искусства и массмедиа (57%), начинающих специалистов и студентов (56%) и IT (54%). Больше всего противников этой инициативы - среди юристов (40%), работников банковской сферы (37%) и сферы HR (32%).