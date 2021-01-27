Общество

Андрей Корнев: Будем перенимать волонтерский опыт других регионов

Псковичи приняли участие во втором Социальном онлайн-форуме партии «Единая Россия», в ходе которого активисты волонтерских центров партии из разных регионов рассказали, какую работу ведут, чтобы облегчить труд медиков. Об Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

В частности, в Липецкой области решили организовать так называемые группы волонтеров быстрого реагирования, которые помогают медикам в экстренных ситуациях. Ежедневно в дежурном режиме они готовы в течение 20-30 минут приехать и усилить работу сотрудников поликлиник. В Липецкой областной больнице при участии волонтеров созданы транспортные бригады по перевозке пациентов внутри стационара, где проходят лечение почти 800 человек. Эти же мобильные группы доставляют в разные корпуса больницы еду, медикаменты, инвентарь и расходные материалы.

Депутат Псковского областного Собрания, активист волонтерского центра «Единой России» Андрей Корнев назвал практики регионов, представленные на втором Социальном форуме, очень интересными. «Будем перенимать опыт других регионов», - отметил он и добавил, что в Псковской области волонтерский центр также поддерживает медиков.

«В Великих Луках активисты волонтерского центра работают в поликлиниках и колл-центрах, развозят врачей на вызовы, доставляют врачей на работу из дальних районов. Кроме того, волонтеры доставляют продукты и лекарства тем, кому нужна помощь. В период новогодних каникул волонтерский центр не останавливал свою работу, мы трудились в обычном режиме, - рассказал он. - Вместе с коллегами-однопартийцами мы продолжаем организовывать ежедневную доставку горячего питания медперсоналу "красных зон" в рамках акции "Спасибо врачам"».

По его словам, сегодня более 150 наборов горячего питания передается сотрудникам скорой помощи, Великолукской межрайонной больницы (отделение неврологии, пульмонологии) и новой инфекционной больницы. «Мы ежедневно контролируем качество поставляемых обедов. Наше постоянное внимание необходимо медработникам, которые по-прежнему работают напряженно и без полноценных перерывов. Им сейчас, как никогда, важна всесторонняя поддержка, и мы продолжим эту работу», - подчеркнул Андрей Корнев.

Псковский волонтерский центр «Единой России» под руководством секретаря регионального отделения партии Александра Козловского ежедневно оказывает помощь жителям области. Активисты в период пандемии ежедневно обеспечивают горячим питанием медицинских работников «красных зон» практически во всех муниципальных образованиях Псковской области. Также добровольцы на своих машинах в свободное от работы время доставляют участковых врачей поликлиник к пациентам, возят врачей после тяжелых смен домой, а также помогают персоналу поликлиник оцифровывать медицинские карты, проводят термометрию на входе, отметили в партии.

В Псковской области работает «горячая линия» волонтерского центра «Единой России»: 8-800-444-07-13, ежедневно принимаются заявки от граждан.