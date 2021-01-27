Общество

Свалку возле кладбища в Плюсском районе убрали по требованию прокуратуры

Свалку твердых коммунальных отходов возле кладбища в Плюсском районе убрали после вмешательства прокурора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры

Несанкционированная свалка площадью около 200 квадратных метров находилась в деревне Заполье, с левой стороны относительно подъезда к кладбищу. Прокурор района направил в адрес главы администрации городского поселения «Заплюсье» представление с требованием незамедлительно устранить нарушения законодательства об отходах потребления.

После прокурорского реагирования свалку бытовых отходов ликвидировали.