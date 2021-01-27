Общество

Незаконный ввоз сыра и колбасы в Россию пресекли псковские пограничники

Попытку незаконного ввоза на территорию России сырной и колбасной продукции пресекли пограничники в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Случай произошел в районе населенного пункта Дубокрай. Пограничники остановили для проверки документов малотоннажный грузовой автомобиль марки «Газель». Транспортным средством управлял 34-летний гражданин России. В грузовом отсеке стражи границы обнаружили порядка 300 кг колбасных изделий и более 1200 кг сырной продукции.

Ввиду отсутствия у водителя необходимых товарно-сопроводительных документов и сертификатов на перевозимый груз, установить его происхождение, а также подтвердить качество и безопасность, не удалось. По предварительной оценке, суммарная стоимость выявленного груза составила порядка 500 тысяч рублей.

Задержанный товар был передан сотрудникам управления Россельхознадзора по городу Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения необходимых процессуальных действий и принятия правового решения, заключили в ведомстве.