Общество

Санаторий «Хилово» приглашает членов профсоюзов отдохнуть на спецпрограмме

Санаторий «Хилово» приглашает членов профсоюзов отдохнуть и поправить здоровье по специальной программе «Солидарность» в течение 12 дней, с 8 по 19 февраля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в стоимость путевки входит проживание в номерах категории «стандарт», питание по системе заказного меню, комплекс медицинских процедур по показаниям, бесплатное пользование инвентарем пункта проката, а также дополнительные сеансы сауны, бассейна и бильярда. Программ распространяется и на детей членов профсоюзов в возрасте от 4 до 18 лет включительно.

Стоимость путевки при размещении в двухместном номере категории «стандарт» 3 и 4 спального корпуса составляет 1300 рублей в сутки на человека, при размещении в двухместном номере категории «стандарт» 1 спального корпуса – 1500 рублей в сутки на человека.

Подробную информацию по программе «Солидарность» можно получить по «горячей линии» 8 800 100 15 35 (звонок бесплатный) или при личном обращении в отдел реализации санаторно-курортных услуг по адресу: г. Псков, ул. Советская, 15, кабинет 12.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста