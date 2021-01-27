Общество

Циклон «Ларс» добрался до Псковской области

Активный циклон, которому немецкие метеорологи дали имя «Ларс», утром 27 января добрался до Псковской области, сообщает портал meteovesti.ru.

Прохождение его фронтальных разделов на территории страны сопровождалось обильными осадками и сильным порывистым ветром. Минувшей ночью больше всего осадков досталось российскому Черноземью. В Новом Осколе выпало 15 мм осадков, в Липецке – 12 мм, это порядка 1/3 январской нормы.

Что касается ветра, то наиболее сильные порывы – 18-19 м/с – зафиксировали метеостанции Брянской и Калужской областей.

Ранее Псковский гидрометцентр проинформировал о том, что в период с 3 до 6 часов утра по Псковской области, начиная с южных районов, ожидается налипание мокрого снега на провода, на дорогах - гололедица.