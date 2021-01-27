Общество

Андрей Козлов о федеральной поддержке: Просим денег по направлениям, где тонко

Опасений, что Псковской области не выделят федеральные средства, нет, сказал депутат Псковского областного Cобрания, председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов в эфире радио «Эхо Москвы» 27 января.

По его словам, областная власть выбрала правильную тактику и стратегические направления. «Просим денег по тем направлениям, где тонко», - сказал Андрей Козлов.

Парламентарий напомнил, что оппозиция ежегодно критикует бюджет региона. «Если бы они проголосовали по-другому, я был бы удивлен, - сказал он. - Оппозиция не хочет брать на себя ответственность, проще критиковать власть. Это их стиль, это их работа».

«Но каждый год мы работаем, выполняем свои функции, обязанности, полномочия, в некоторых направлениях развиваемся», - заметил Андрей Козлов.

Председатель комитета отметил, что хотелось бы иметь собственную доходную часть и ни от кого не зависеть.