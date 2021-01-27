Общество

Антон Минаков надеется на скорое возвращение Собрания к «пятиминуткам гнева»

Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков надеется, что региональный парламент в скором времени вернется к традиции проведения «пятиминуток гнева» перед сессиями. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Надеюсь, традиция пятиминуток вернется в регламент. Это площадка, где мы можем поднять актуальные темы, с которыми к нам обращается избиратель. Мы с уважением относимся к ограничительным мерам в условиях пандемии. Надо понимать, что коронавирус — это не шутка, но жаль, что у нас отобрали площадку, где мы можем высказаться», - отметил готь студии.

«Надеюсь, ситуация пойдет на спад, и мы вернемся и к нормальной повседневной жизни, и к нормальной деятельности в Псковском областном Собрании», - сказал Антон Минаков.

Также депутат сообщил, какую тему поднял бы, если б пятиминутные выступления от фракций вернули уже сейчас: «Я бы поднял вопрос, почему в регионе с лозунгом "Россия начинается здесь" идут сотнями отключения в населенных пунктах и почему в 21 веке на границе с Европой люди должны сидеть со свечками».