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Общество

Новый детсад на улице Алехина в Пскове набирает сотрудников

27.01.2021 13:56|ПсковКомментариев: 0

Новый детский сад на улице Алехина, 22 в Пскове набирает сотрудников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении образования администрации города.

Потребность учреждения в кадровом обеспечении составляет:

  • воспитатель – 20 ставок
  • младший воспитатель – 10 ставок
  • музыкальный руководитель – 3 ставки
  • повар – 3 ставки
  • посудомойщица – 2 ставки
  • уборщица – 2 ставки
  • дворник – 2 ставки.

Претендентам на трудоустройство предлагается направлять резюме на электронную почту: olga.vladimirovna.kaz@yandex.ru. Телефон: 89118840286 (Казакова Ольга Владимировна).

Напомним, детский сад рассчитан на 270 мест, объект появился в рамках национального проекта «Демография». Строительные работы велись с отставанием от графика.

Теги: #детский сад #образование #национальные проекты
Источник: Псковская Лента Новостей
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