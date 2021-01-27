Новый детсад на улице Алехина в Пскове набирает сотрудников

Новый детский сад на улице Алехина, 22 в Пскове набирает сотрудников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении образования администрации города.
Потребность учреждения в кадровом обеспечении составляет:
Претендентам на трудоустройство предлагается направлять резюме на электронную почту: olga.vladimirovna.kaz@yandex.ru. Телефон: 89118840286 (Казакова Ольга Владимировна).
Напомним, детский сад рассчитан на 270 мест, объект появился в рамках национального проекта «Демография». Строительные работы велись с отставанием от графика.