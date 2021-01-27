Общество

«Собственной персоной» Андрей Козлов. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 27 января. Гость студии - депутат Псковского областного Cобрания, председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

Ведущие эфира Надежда Назаренко и Любовь Кузнецова поговорили с ним о региональном бюджете на 2021 год, о проекте закона о так называемом «зеленом поясе» вокруг Пскова, а также о господдержке бизнеса и аграриев в условиях коронавируса.