Общество

Андрей Козлов: Для АПК 2020 год был достаточно неплохим

Для агропромышленного комплекса Псковской области 2020 год был достаточно неплохим. Об этом сообщил депутат Псковского областного Cобрания, председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 27 января.

Андрей Козлов напомнил, что в прошлом году аграрии региона получили рекордный урожай зерна, есть флагманы в отрасли растениеводства. По его словам, в области работают фермеры, которые получают европейскую урожайность. «Никто не отменял трудолюбие людей», - сказал он.

Практически все индексные показатели в сельском хозяйстве выполнили, кроме ввода земель в оборот, продолжил Андрей Козлов. Кроме того, наблюдается динамичный рост. «На нас смотрят как на стабильный, надежный регион», - подчеркнул он.

Все сельхозпредприятия в 2020 году сохранились и продолжили работу, добавил депутат.