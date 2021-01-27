Общество

Себежские пожарные пожаловались губернатору на маленькие зарплаты

Себежские пожарные пожаловались губернатору на зарплаты в 14-16 тысяч рублей. Обращение по этому поводу разместил на сайте губернатора 27 января председатель первичной профсоюзной организации 29-й пожарной части (г. Себеж) Олег Смирнов.

Главу региона просят увеличить финансирование пожарных частей региона и заработную плату работников, вернуть пенсионные льготы, а также уравнять федеральных и региональных пожарных в правах.

«Летом 2019 года по итогам "прямой линии" Владимир Путин поручил правительству увеличить уровень заработной платы пожарных до 32-х тысяч рублей, что и было сделано. Однако распоряжение президента затронуло только пожарных МЧС, а областных пожарных - нет. Мы считаем, что несправедливо за одну и ту же работу получать разные зарплаты. Заработная плата пожарного "на руки" (в зависимости от класса и выслуги лет) в нашей области от 14 000 до 16 500, а пожарный МЧС РФ на данный момент получает 32 000 рублей», - говорится в сообщении.

«На такие деньги работникам пожарной охраны, которая, в отличие от МЧС, содержится не за счет федерального, а за счет регионального бюджета, прожить тяжело, поэтому нам приходится подрабатывать между сменами, но не всегда можно найти дополнительную работу. В настоящее время многие работники по этой причине увольняются», - написал автор обращения.

«Кроме этого, мы не сможем уйти на пенсию в 50 лет как работники пожарных частей МЧС. Нам придется работать до 65 лет. Эта проблема характерна не только для Псковской области, а для всей страны. Считаем, что необходимо ходатайствовать о внесении изменения в федеральное законодательство», - заключил Олег Смирнов.