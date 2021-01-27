Общество

Псковские десантники выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения танков

На полигоне Струги Красные экипажи танков Т-72Б3 отдельного танкового батальона соединения выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения танков (125-мм гладкоствольной пушки, 7,62-мм спаренного пулемета ПКТ) по появляющимся и движущимся мишеням на расстоянии до 1400 метров, а также по воздушным целям из 12,7-мм крупнокалиберного зенитного пулемета «Корд». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

Кроме того, в течение трех дней танкисты-десантники отрабатывали нормативы по тактической и технической подготовке и радиационной, химической и биологической защите. Командиры танков и механики-водители выполнили зачетные упражнения по вождению боевых машин по пересеченной лесистой местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений, как в индивидуальном порядке, так и в составе подразделений.

«Целью боевых стрельб ставилась отработка тактических действий танковых подразделений в различных условиях боевой обстановки с выполнением стрельб и вождением боевых машин по пересеченной местности в составе подразделений», – отметил командир отдельного танкового батальона соединения гвардии майор Руслан Юркин.

«Во время учений оценивается слаженность действий экипажа. Все члены экипажа должны действовать как единое целое и понимать друг друга практически без слов», – подчеркнул командир батальона.

В марте текущего года на полигоне ВДВ Струги Красные пройдет отборочный этап Воздушно-десантных войск конкурса «Танковый биатлон», проводящийся в рамках АрМИ-2021.