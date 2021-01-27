Общество

Псковские депутаты одобрили законопроект, обязывающий их отчитываться о криптовалюте

Парламентский комитет по законодательству и местному самоуправлению единогласно поддержал законопроект, который обяжет губернатора, депутатов и глав муниципалитетов Псковской области декларировать цифровые финансовые активы. Проект закона будет рекомендован к принятию на ближайшей сессии Псковского областного Собрания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания комитета 27 января.

Отметим, что указанный законопроект подготовила прокуратура Псковской области с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Региональное антикоррупционное законодательство предложено дополнить нормой об обязанности лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, предоставлять сведения о цифровых финансовых активах и криптовалюте.

Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который дополнил перечень имущества определенных должностных лиц, попадающего под декларирование, вступил в силу с начала этого года.

Теперь о владении цифровыми активами и цифровой валютой должны сообщать лица, замещающие государственные и муниципальные должности. Согласно соответствующему реестру к ним отнесены губернатор, депутаты областного Собрания и представительных органов местного самоуправления, главы районов, председатели Счётной палаты и избирательной комиссии и ряд других должностей. Обязанность декларировать крупные расходы на приобретение цифровых финансовых активов распространяется также на членов их семей.

Окончательное решение депутаты Псковского областного Собрания по проекту закона примут завтра, 28 января, на очередной парламентской сессии.