Общество

В Псковской области уточнят, как проводить эксперименты на госслужбе

В законодательстве Псковской области уточнят нормы по организации и проведению экспериментов по применению новых подходов в организации гражданской службы и по обеспечению деятельности гражданских служащих. Соответствующие поправки в региональный закон «О государственной гражданской службе» рассматривались сегодня, 27 ноября, в областном Собрании депутатов на заседании парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект закона разработало управление государственной службы и кадров администрации Псковской области и внес в областное Собрание губернатор с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

В документе уточняется, что эксперименты по применению новых подходов к организации гражданской службы и обеспечению деятельности гражданских служащих могут проводиться в нескольких государственных органах области и их территориальных подразделениях.

На время эксперимента, но не более чем на один год, могут изменяться условия служебных контрактов гражданских служащих - участников эксперимента. Однако, уточняется в документе, такие изменения не должны приводить к уменьшению размера денежного содержания гражданского служащего, а также к понижению в должности.

Также в проекте закона уточняется порядок выплаты единовременного поощрения после представления к награждению государственными наградами или поощрения президента или правительства РФ в случае смерти награжденного. В этом случае в течение полугода законные наследники умершего гражданского служащего смогут получить это денежное поощрение.

Кроме того, законопроектом вносятся уточнения в порядок включения в составы конкурсной и аттестационной комиссий независимых экспертов.

Парламентский комитет по законодательству и местному самоуправлению единогласно поддержал представленный проект закона. Окончательное решение депутаты Псковского областного Собрания примут завтра, 28 января, на очередной сессии.