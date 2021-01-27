Общество

WhatsApp стал самым популярным мессенджером у абонентов «МегаФона»

WhatsApp стал лидером по трафику среди мессенджеров в сети «МегаФона». По данным за январь 2021 года, WhatsApp занимает долю в 58%, сообщили Псковской Ленте Новостей в «МегаФоне».

На втором месте – Telegram​ с долей 32%. Далее с большим отрывом следуют Viber (2%), Facebook (1,7%) и IMO (1,7%).

Кроме того, WhatsApp занимает первое место и среди мессенджеров, через которые пользователи чаще всего звонят (73%). На втором месте Viber - 7,2%, на третьем - Facebook (4,4%), за ними идут IMO (4,2%), Facetime (3%).

Топ мессенджеров, в которых абоненты активнее всего пользуются чатами и отправляют контент, также возглавляет WhatsApp (52%). Далее идут Telegram (44%), IMO (0,7%), Facebook (0,7%) и WeChat (0,5%).