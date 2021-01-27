Общество

Олег Брячак выразил свое отношение к прививкам от коронавируса

Лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак высказал свое мнение по поводу вакцинации населения от коронавируса.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

«Прививаться ли от COVID-19 или нет? Все чаще задают мне этот вопрос, - написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте». - Я пообщался на эту тему со специалистами и могу сказать, самые страшные эпидемии были остановлены вакцинами, и это факт. Однако в случае с "короной", если человек уже переболел (только не в бессимптомной форме), то у него выработался иммунитет и вводить что-то дополнительно в организм нет необходимости».

Если человек не болел коронавирусом, смысл сделать прививку, по мнению Олега Брячака, есть, но решение должен принимать он сам, без давления. «И получать он должен справку, а не паспорт о том, что привит, и никаких ограничений для тех, кто решил не прививаться, быть не должно», - считает Олег Брячак.

Один из подписчиков поинтересовался у депутата, будет ли он сам делать прививку от коронавируса. Олег Брячак ответил, что уже переболел в средней форме, поэтому пока прививаться от COVID-19 не собирается.