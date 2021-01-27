Общество

Учреждения Псковского облсовпрофа сохраняют стабильность, несмотря на коронавирус

Совещание с руководителями учреждений профсоюзов в видеоформате прошло сегодня, 27 января, в малом зале Псковского облсовпрофа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, его участники обсудили проблемные моменты, экономическую картину по результатам работы в 2020 году, а также проанализировали загрузку учреждений в условиях пандемии и сделали аккуратный прогноз на февраль.

Как говорилось на совещании, даже с учетом проблемы незаездов, основными причинами которых являются ограничительные меры, боязнь людей в возрасте 65+ и необходимость получения дополнительных медицинских справок, учреждения профсоюзов финансово устойчивы, зарплата работникам выплачивается в полном объеме, выполняются все социальные обязательства.

«Для привлечения отдыхающих вводятся дополнительные акционные предложения. Мы с большой радостью принимаем на лечение и отдых жителей и гостей Псковской области. Сейчас решается вопрос, в том числе, по массовой вакцинации работников учреждений. Мы все надеемся, что в скором времени коронавирус будет побежден, ограничительные меры будут сняты и загрузка здравниц и туристических баз пойдет в рост», – подвел итоги совещания председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.