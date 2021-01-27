Общество

Дизайн-код Пскова применят к населенным пунктам Псковского района

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 27 января, провел рабочее совещание, посвященное вопросам территориального развития Пскова и Псковского района. В нем приняли участие вице-губернаторы Василий Осипов и Нинель Салагаева, председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин, руководители муниципальных образований.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в первую очередь, Михаил Ведерников предложил обсудить вопрос принятия единого дизайн-кода для малых городов и сельских поселений. Это является логическим продолжением работы по приведению в порядок внешнего вида населенных пунктов, которая началась с Пскова.

Евгений Шапкин в рамках своего доклада подчеркнул, что дизайн-код — свод правил визуального восприятия городской среды. Его реализация в Пскове осуществляется за счет изменения нормативов в общих правилах благоустройства. Главный архитектор региона подчеркнул, что Псков и Псковский район образуют единую агломерацию, поэтому должны использовать единый дизайн-код.

Губернатор поддержал данное предложение, а также обратил внимание, что в Пскове проводится большая работа по приведению в порядок внешнего вида города, в частности, в областной столице идет активная работа по борьбе с несанкционированной наружной рекламой.

«Хочу администрацию города в этом плане поблагодарить. Александр Николаевич, поделитесь опытом с районом, какая работа была проведена, как сейчас эти нормы применяются на практике», — отметил глава региона, обращаясь к руководителю городской администрации Александру Братчикову.

Михаил Ведерников также поручил создать рабочую группу, которая обеспечит проработку всех актуальных вопросов применения дизайн-кода Пскова с учетом специфики Псковского района. Обращаясь к руководителю муниципалитета Наталье Федоровой, губернатор отметил важность принятия правил визуального восприятия городской среды. В дальнейшем эта работа будет проведена и в других муниципальных образованиях.

Второй вопрос, вынесенный на обсуждение, - соблюдение градостроительных регламентов в Пскове и Псковском районе. Глава региона акцентировал внимание, что речь, в первую очередь, идет о необходимости создания необходимой инженерной и социальной инфраструктуры для нового жилищного строительства, в том числе и возведения индивидуальных жилых домов.

Также Михаил Ведерников выступил с критикой многоэтажного строительства жилых кварталов без грамотной планировки территории и комфортного благоустройства. «Также не должно быть перегрузки инфраструктуры в существующих микрорайонах. Проводится точечная застройка, а как людям потом жить — в сад ребенка не отвести, в магазин не проехать. Мы с парковочными местами сейчас приняли новые нормативы, это будет препятствовать таким ситуациям»,- отметил глава региона.

В рамках заседания был рассмотрен опыт комплексного жилищного строительства Псковской области, а также других субъектов. Михаил Ведерников поручил синхронизировать планы муниципальных образований по строительству инженерной и социальной инфраструктуры, а также активнее взаимодействовать с инвесторами в вопросе повышения социальной ответственности застройщиков.

С докладом по вопросу территориального планирования Пскова выступил Сергей Грахов. Он отметил, что в настоящее время город ограничен в своем развитии существующими границами, при этом социальные учреждения областной столицы перегружены. Поэтому необходимо искать внутренние ресурсы, в частности, за счет планирования реновации аварийных зданий, а также использования заброшенных территорий. По итогам обсуждения вопроса глава региона поручил проработать и подготовить потенциальные площадки, которые могут подойти для строительства социальных объектов и жилых домов.