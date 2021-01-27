Общество

Российские школы смогут сами решить, продлевать ли учебный процесс из-за мер против COVID-19

Школы РФ могут самостоятельно принимать решение, нужно ли продлевать учебный процесс из-за карантина по коронавирусу, Минпросвещения предоставило им такую возможность, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Мы направили соответствующие рекомендации в регионы, и каждая школа, в зависимости от того, насколько долго она была либо на карантине, либо были продлены каникулы, либо домашнее обучение, решает вопрос о выстраивании образовательного процесса», - цитирует Кравцова «Интерфакс».

«Вводит ли шестидневное обучение или остается в рамках пятидневного обучения, это решает каждая школа, в зависимости от ситуации, в которой была школа, и в соответствии с тем уровнем результатов, которые продемонстрировали школьники по итогам среза знаний», - сказал он.

По решению Минпросвещения РФ в связи с улучшением эпидситуации с COVID-19 все школы страны с 18 января вернулись к очным занятиям при строгом соблюдении мер профилактики. На сегодняшний день карантин по коронавирусу сохраняется только в 16 школах в 11 регионах РФ.