Общество

В Псковской области почтили память жертв Холокоста

В Международный день Памяти жертв Холокоста, 27 января, на территории Псковской области проходит комплекс памятных мероприятий, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Одним из ключевых мероприятий стала межрегиональная научно-просветительская конференция «Холокост. Новая история», которая в онлайн-формате прошла на площадке Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Специальный блок был посвящен Псковскому краю, о его роли в Великой Отечественной войне, о людях и местах, где были расстреляны евреи. Среди озвученных тем: «Деликатное наследие»: Холокост на территории Псковской области в 1941 - 1944 г.г.», «Память без срока давности. Холокост в Локне», «История Холокоста в Невеле». Кроме того, ранее сотрудники и читатели областной универсальной библиотеки присоединились к Всемирной акции против Холокоста #WeRemember (#МыПомним).

Скорбной дате посвящены и памятные мероприятия, которые по традиции проходят в образовательных учреждениях региона. Сегодня в школах, учреждениях СПО состоялись классные часы, линейки, акции, тематические просмотры фильмов. В этом году свои исследования педагоги и школьники представляют не только в образовательных организациях, но и в учреждениях культуры.

Лучшие региональные исследования и методические разработки по теме Холокоста в эти дни озвучат наши земляки на международных конференциях «Холокост: память и предупреждение» в Москве. Псковскую область представляют два невельчанина (ученик 11 класса гимназии Невеля Александр Воронков и учитель русского языка и литературы этой же гимназии Ольга Петрова. В этом году педагог стала призером международного и всероссийского конкурса методических разработок по теме Холокоста.

Напомним, ранее у мемориала в деревне Лухново Псковского района - на месте расстрела советских граждан в 1941 году - состоялся митинг, посвященный памяти жертв Холокоста. Традиционное памятное мероприятие состоялось в рамках Недели памяти, посвященной годовщине освобождения Красной Армией узников концлагеря «Освенцим» и скорби по погибшим в годы немецко-фашисткой оккупации псковичам.

Смотрите также Митинг памяти жертв Холокоста прошел в Псковской области

Международный день памяти жертв Холокоста призван напомнить о наиболее массовом геноциде в мировой истории. 27 января 1945 года силами Красной Армии был освобожден лагерь смерти Аушвиц (Освенцим).