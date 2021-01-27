Общество

Псковская область вошла в список регионов с наименьшим приростом COVID-19

Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев коронавируса. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,07%, 2. Республика Алтай - 0,1%, 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия, Псковская область, Костромская область - 0,2%», - говорится в сообщении инормцентра.

В целом в России прирост новых случаев за сутки составил 0,47%, всего заразились 17 тысяч 741 человек, это минимальное количество случаев с 29 октября.