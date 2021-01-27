Общество

Названы основные мероприятия проекта «Легендарный рядовой» в Псковской области

В рамках проекта «Легендарный рядовой» в Псковской области пройдет несколько интерактивных мероприятий. Все они, по замыслу организаторов, будут содействовать патриотическому воспитанию детей и молодежи, развитию у молодого поколения интереса к прошлому своей страны на примере легендарного солдатского подвига Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова.

Как сообщается в официальной группе проекта в соцсети «ВКонтакте», в первую очередь организаторы объявят набор волонтеров в возрасте от 16 до 25 лет, которые будут оказывать помощь в организации мероприятий проекта и организуют их обучение.

Затем будет организована «Встреча поколений» - встреча детей и молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны, Вооруженных сил и труда, офицерами запаса, рядовыми и сержантами запаса, прошедшими срочную службу в рядах российской армии.

Кроме того, запланированы проведение экскурсий в Музее истории 254-го Гвардейского стрелкового полка имени Александра Матросова в Доме детского творчества, носящего его имя, организация Почетного караула юнармейского Поста №1 у памятника на могиле Александра Матросова и у Вечного Огня, проведение квестов «Равнение на Героев», флешмоба в сети Интернет «Легендарный рядовой».

В планах - поездка великолучан в село Платовка Новосергиевского района Оренбургской области, куда Александр Матросов перед отправкой на фронт был направлен в Краснохолмское военно-пехотное училище, посещение восстановленного в 2018 году полка имени Матросова в г.Клинцы Брянской области.

Среди мероприятий есть и военно-спортивная игра «Равнение на Героя» на месте гибели А.Матросова в деревне Чернушки Локнянского района с участием школьников из села Платовка, а также слет участников проекта и организация фото-выставки по итогам реализации проекта «Александру Матросову посвящается…».

Участниками проекта будут школьники, учащиеся колледжей и студенты ВУЗов из 3-х регионов РФ. Всего в проекте примут участие около 1200 человек.

Проект «Легендарный рядовой» реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке управления образования администрации города Великие Луки, Дома детского творчества им. А. Матросова, Великолукского совета ветеранов и информационной поддержке Псковской Ленты Новостей.