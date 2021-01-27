Общество

Пять базовых станций возведут в этом году в Псковской области

Пять базовых станций планируется возвести в этом году в разных районах Псковской области. Станции позволят обеспечить жителей телефонной связью и интернетом, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Отметим, что в прошлом году в регионе силами администрации Псковской области, ПАО «Мегафон» и ПАО «МТС» были установлены одна базовая станция и две вышки сотовой связи.

Базовую станцию установили вблизи деревень Ильинское и Влесно Красногородского района. Местные жители были так рады интернету, что в первую же ночь «выкачали» 200 гигабайт интернета, хотя такой трафик был заложен на месяц работы станции.

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По поручению президента РФ в связи с обращением местной жительницы установлена вышка в деревне Искра Дновского района.

Завершены работы по установке вышки в деревне Поляны Пушкиногорского района - с просьбой провести связь и интернет в деревню к губернатору Михаилу Ведерникову обратилась местная жительница на личном приеме. Сейчас идет настройка оборудования, в тестовом режиме вышку планируют запустить в ноябре.