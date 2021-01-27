Общество

Марина Борисенкова считает важным предложение об обслуживании детей-инвалидов без очереди

Активисты «Единой России» в ходе Второго Социального онлайн-форума предложили инициативу о приеме детей-инвалидов в поликлиниках и МФЦ вне очереди. Согласно указу президента сейчас вне очереди в различных социальных учреждениях обслуживаются инвалиды I и II групп, но эта норма не распространяется на категорию детей-инвалидов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Как рассказала депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова, данное предложение очень важно, тем более в сложные моменты сегодняшних ограничений.

«Мы в регионе очень долго добиваемся данного права. Вместе с родителями деток с инвалидностью Ириной Шкляр, Оксаной Смирновой и уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Натальей Соколовой мы неоднократно озвучивали данную проблему. Не секрет, что при посещении с особенным ребенком медицинских учреждений данный вопрос стоит особенно остро. Не многие проявляют по отношению к вам чуткость и понимание, чаще всего во время просьбы о внеочередном приеме приходится сталкиваться с открытой агрессией со стороны других посетителей», - отметила депутат.

Напомним, сейчас волонтерские центры «Единой России» объединяют больше ста тысяч добровольцев. Все они каждый день общаются с людьми, которые делятся своими проблемами. Волонтеры становятся теми, кто помогает поднять важные темы на федеральный уровень.