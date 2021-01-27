Общество

Ограничительные мероприятия в Псковской области продлены до 9 февраля

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес изменения в региональный указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Ограничительные мероприятия продлены по 9 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Согласно указу сохраняется режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет. Дополнительный период оформления больничных листков для работающих лиц старшего возраста установлен на период с 30 января по 9 февраля.

Кроме того, уточнены требования для предприятий общественного питания в части оказания услуг гражданам с 23:00 до 06:00. Так, в ночное время может быть возобновлена работа общепита на территориях автозаправочных станций, а также обслуживание на вынос и доставка заказов на дом, в организации, номера гостиниц и иные объекты временного проживания. Вместе с тем в ночное время должно быть исключено нахождение посетителей на предприятиях общепита.

Изменения вступают в силу 30 января 2021 года.

Текст указа размещен на официальном портале нормативных правовых актов Псковской области.