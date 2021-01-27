Общество

Посвященное снятию блокады Ленинграда мероприятие провели в Псковской области для детей

Мероприятие, посвященное Дню снятия блокады Ленинграда, в котором приняли участие юные псковичи и их родители из разных городов нашего региона, провели сегодня, 27 января, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области и Псковская областная общественная организация многодетных семей «Дети – наше будущее» в режиме видеоконференцсвязи.

Мероприятие началось с показа на основной площадке социальной драмы «Люблю» на военную тематику в рамках проекта «Ради жизни», где актерами выступили сами подростки, способные со сцены повлиять на своих сверстников: призвать их думать о близких, прежде чем совершить асоциальные поступки, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ региона.

На рефлексивном этапе мероприятия принял участие руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня, который напомнил ребятам о памятной дате, ее значении для Великой Победы и истории нашей страны в целом.

В завершении мероприятия состоялся показ фильма о жизни детей в блокадном Ленинграде, подготовленный управлением взаимодействия со средствами массовой информации Следственным комитетом Российской Федерации.