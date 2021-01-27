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Общество

Темпы строительства новой школы в Великих Луках обсудили на совещании главы региона

27.01.2021 22:50|ПсковКомментариев: 0

Возведение школы на улице Заслонова в Великих Луках стало темой совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, которое состоялось сегодня, 27 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

«Я знаю - есть договоренность с одной из компаний, которая дополнительно выйдет на субподряд, что позволит увеличить количество рабочих на объекте. Расскажите о реализации проекта, какие есть предложения, какие сложности», - обратился к участникам совещания глава региона.

Об общем состоянии дел на объекте рассказал глава Великих Лук Николай Козловский. Он отметил, что работа ведется на всех блоках здания: на блоке «А», где трудятся более 10 каменщиков, в ближайшие недели планируется завершить кладку стен и начать обустройство кровли, на блоке «Б» идет возведение второго этажа. Руководитель города подчеркнул, что подрядчик также планирует дополнительно привлечь на объект еще несколько бригад каменщиков.

Также Николай Козловский сообщил, что параллельно ведется строительство теплотрассы. После подачи тепла в блоке «А» приступят к отделочным работам.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в свою очередь доложил, что на объекте работают представители Управления капитального строительства Псковской области. Они обеспечивают оперативность согласования изменений, внесенных в проектную документацию, а также следят за качеством выполняемых работ.

По итогам совещания глава региона поручил предпринять максимальные усилия, чтобы нарастить темпы строительства. Дополнительно Михаил Ведерников отметил, что с федеральными ведомствами ведется работа по выделению лимитов финансирования на текущий год.

Отметим, школа на 800 учеников на улице Заслонова в Великих Луках возводится в рамках регионального проекта «Современная школа» по направлению «Образование».

Теги: #великие луки #строительство #школа
Источник: Псковская Лента Новостей
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